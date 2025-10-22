秋田朝日放送 ２１日夜、秋田県横手市の寺の敷地に３頭のクマがいるのが見つかりました。親子のクマとみられこのうち１頭が２２日朝、近くの川に移動しているが確認されました。 警察と横手市によりますと、２１日午後６時すぎ横手市の観音寺の敷地に３頭のクマがいるのを近くを通りかかった人が見つけ警察に通報しました。体長などから親子のクマとみられます。これまでにけがをした人はいません。 警察や横手市などが警