市進ホールディングスは３日続伸している。２１日の取引終了後、取得総数２０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．４３％）、取得総額９０２０万円を上限とする自社株買いを立会外で実施すると発表しており、資本効率の向上につながると評価する買いが入っている。経営環境の変化に柔軟に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にする狙い。 同社は２２日午前１１時ごろ、東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳ