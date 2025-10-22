西日本フィナンシャルホールディングスは大幅高で年初来高値を更新した。ＳＭＢＣ日興証券が２１日付で投資評価を「２（中立）」から「１（アウトパフォーム）」へ、目標株価を２２００円から３０００円へ引き上げた。同証券によると、現状は総還元性向４０％だが新中計からの水準切り上げに期待と指摘。政策金利１％を前提とするとＰＥＲは７～８倍と試算され、割安感が残るという。これを手掛かりに買われて