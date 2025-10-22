うなぎもびっくり！『なすのかば焼き』豚肉はこうばしく、中のなすはとろっとろ！「秋なすの豚巻き蒸し」【笠原将弘さんの秋野菜レシピ】スーパーやコンビニ、専門店等で実際に販売している数多くのお弁当・お惣菜・サラダ・パン等の中から、食の専門家で構成された審査員が優れた商品を表彰する「お弁当・お惣菜大賞」（お惣菜アワード）をご存知ですか？そのコンテストで5期連続入賞（うち最優秀賞1回、優秀賞1回）経験を誇るの