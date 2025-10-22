七十七銀行は高い。ＳＭＢＣ日興証券が２１日付で投資評価を「２（中立）」から「１（アウトパフォーム）」へ、目標株価を４８００円から７０００円へ引き上げたことが好感されている。 同証券によると、２５年３月期の貸出金残高は前期比６％増、宮城県内の法人貸出も８％増えており、地元の資金需要が堅調であることがうかがえるという。配当性向が今後３５％から４０％前後まで切り上がる可能性を指摘し、政策金利