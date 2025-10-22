きょう（22日）未明、香川県高松市内の月極駐車場で、駐車中の車にライターで放火した疑いで男が逮捕されました。 建造物等以外放火の容疑で逮捕されたのは、住居不定で無職の男（62）です。警察によりますと男は、きょう（22日）午前1時40分ごろ、高松市内の月極駐車場で、駐車中だった軽貨物自動車に持っていたライターで火をつけ、焼いた疑いが持たれています。 警察の調べに対し男は容疑を認めているということ