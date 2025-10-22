公益社団法人 日本写真家協会（JPS）は10月21日（火）、JPSが運営する写真賞「笹本恒子写真賞」と「名取洋之助写真賞」について名称を変更すると発表した。 新名称は、「JPS写真家賞」（旧笹本恒子写真賞）と「JPSノンフィクション写真賞」（旧名取洋之助写真賞）。写真文化のさらなる振興および、次世代を担う人材の育成という観点での名称変更という。 JPS写真家賞（JPS Photographer Award） 優れた写真作品を制作す