札幌市西区西野では１０月２２日未明からクマの目撃が相次いでいます。午前９時ごろにも公園で子グマ２頭が確認され、現場では警察やハンターが捜索を行っています。（山本記者）「ハンターが猟銃を持って公園の中に入っていきました」クマが目撃されたのは、札幌市西区西野８条９丁目の西野すみれ公園です。午前９時前、付近に住む男性が体長およそ８０センチの子グマ２頭を目撃しました。警察やハンターが捜索