卓球の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」は23日から本戦が行われる。張本美和（木下グループ）は今大会で3種目に出場するが、注目を集めるのは橋本帆乃香（デンソーポラリス）と組む女子ダブルスである。19日にTリーグ・木下アビエル神奈川の一員として試合を終えた張本美が、今回のペア結成の経緯を語った。 ■明かしたジュニア時代のペア経験 張本美は今大会で、第1シードとして女子シ