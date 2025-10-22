【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが、1stシングル「SPAGHETTI」のタイトル曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」のMVティザー映像を公開した。 ■3つのコンセプトと連動したティザー映像 ティザー映像は、LE SSERAFIMがフードトラックでスパゲッティを調理するシーンから始まり、最初は料理以外には無関心な様子で料理を作っている。次のシーンでは、打って変わって人