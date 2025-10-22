イタリア・セリエAのペルージャは21日、レギュラーシーズン開幕戦でモンツァと対戦。3ー1（22ー25、25ー16、25ー23、25ー19）で逆転勝ちを収めた。ペルージャに所属するバレーボール男子日本代表主将の石川祐希は全セットに先発出場し、チーム2位の18得点と躍動。アタック成功率77%をマークするなど、悲願のセリエA優勝に向けて好スタートを