タレントのマツコ・デラックスが22日、都内で行われた令和7年度 北海道米『新米発表会』にゲストとして参加した。【写真】腰を気遣いながら…笑顔で登壇するマツコ・デラックスマツコは、8月に北海道での仕事に向かうために羽田空港へ行く道中に腰の亜脱臼を発症。休養をすることになってしまった。この日、腰を気遣いながら登壇したマツコ。久しぶりの再会となったMCと旧交を温め、体調を気遣われると「元気じゃなかった」と