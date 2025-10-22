16年ぶりに自民党から国土交通大臣に起用された金子恭之大臣が就任会見で、「国民の皆様の命と暮らしを守り、国土交通省の任務に全力を尽くす」と意気込みを語りました。金子恭之 国土交通大臣「国民の皆様の命と暮らしを守り、我が国の経済成長や地域の生活、生業を支えるという国土交通省の任務に全力を尽くして参りたい」民主党に政権交代した2009年以来、16年ぶりに自民党から国土交通大臣のポストに就いた金子恭之国土交