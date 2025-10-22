俳優の小栗旬（42）が22日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。ロマンス作品への出演について語った。この日はNetflix「匿名の恋人たち」で共演している女優のハン・ヒョジュとともにゲストで出演。MCを務めるタレントの乾貴美子から「小栗さんにとってラブロマンスは久しぶりの作品でしたか？」と質問される一幕があった。小栗は「はい、みたいです」と答えて「実際本当に、最後に