大分県国東市の空き地で、男同士が口論の末、互いの顔に唾を吐きかけたとして逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、いずれも国東市国東町に住む会社員の男（67）と不動産業の男（62）の2人です。 警察によりますと、2人は10月18日午後9時すぎ、国東市内の空き地で口論となり、互いの顔面に唾を吐きかけた疑いが持たれています。 当時、「男2人がけんかをしている」との110番通報を受け、警察官が駆けつけました。現場