蜷川べにのソロ2nd Single「火群 -Homura-」が10月24日にリリースとなる。11月には東名阪京都にてリリースイベントも開催される。4月にリリースされた前作「春ね。」に引き続き、作詞作曲は和楽器バンドのギタリスト町屋が担当しており、花魁の儚く切ない世界観をベースに、レゲエサウンドを取り入れつつ和×ラップという斬新なサウンドとなっている。日本人的な言い回しを多用して花魁の世界観を表現している作品のため、海外の方