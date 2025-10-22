Ｊ１鹿島は２２日、ジーコクラブアドバイザーが１０月２３日（木）に来日すると発表した。かつて鹿島で選手として活躍し、後に日本代表監督も務めたジーコ氏は、２０２２年シーズンよりクラブアドバイザーを務め、トップチームの試合帯同などフットボール業務を中心としたクラブ全体のサポートを行っており、今季２度目の来日となる。滞在予定期間は１２月上旬まで。２４日に行われる第３５節京都戦（サンガＳ）も現地帯同とな