金容範（キム・ヨンボム）大統領政策室長が22日、金正官（キム・ジョングァン）産業通商資源部長官と共に仁川（インチョン）国際空港で出国を控え、「残りの争点について我々の国益に合う妥結案を用意するため2日ぶりに米国に向かう」と述べた。金室長は金長官と共に米国でラトニック米商務長官と会って交渉を続ける予定だ。金室長は「争点が残る状態で特定時点までに合意した内容で了解覚書（MOU）を締結する案については考慮して