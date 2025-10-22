縦型ショートコント『本日も絶体絶命。』などを手がけるQREATIONが、10億円の資金調達を実施した。グローバル市場を視野に入れたIP開発と事業拡大を加速させる狙いだ。QREATION取締役の橋本和明氏QREATIONは、縦型ショートドラマやコント・バラエティなど、SNSを起点とした数多くのコンテンツを生み出す“デジタルIPスタジオ”。代表作に、SNS総再生数18億回超を誇るショートコントシリーズ『本日も絶体絶命。』や豪華俳優陣が出演