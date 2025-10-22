石川県内は22日も肌寒い1日となっていて、金沢など3つの地点では、21日に続いて今シーズン最も低い気温を観測しました。記者リポ「けさから肌寒い金沢市内。町行く人も防寒対策をしています」寒気の影響を受け、各地の最低気温は輪島市三井で7度ちょうどと11月上旬並みとなった他、加賀中津原で10.1度、白山河内で10.9度、金沢で12.2度と、今シーズン最も冷え込みました。22日朝の金沢市内では、寒さ対策で上着を羽織って通勤や登