初の女性総理大臣となった高市早苗新総理は21日夜、就任の記者会見に臨み、被災地・能登について、1日も早い復旧復興に向けて、政府一丸となって取り組む決意を述べました。閣僚人事を終え、午後10時から始まった総理就任後の初めてとなる記者会見で、高市総理は地震と豪雨の二重被災に見舞われた能登への思いを聞かれると…高市早苗総理「まだまだ、まだまだ、道半ば。やはりインフラ復旧、生活なりわい再建がものすごく大事なの