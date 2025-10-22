女優で声優の戸田恵子が21日に自身のアメブロを更新。女優・草笛光子の誕生日を祝うために自宅を訪れたことを報告した。この日、戸田は「今日は1日早いけど、草笛光子さんちにお誕生日祝いにお花を持って行ってきました〜！」と、草笛の自宅を訪問したことを報告。草笛については「本日ノーメイクゆえに、私との記念写真に留めております」と説明しつつ「92歳！女優魂ありです！」と尊敬の念をつづった。また、自身のジャケットを