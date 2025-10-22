J1の浦和レッズは21日、10月18日（土）に行われたJ1第34節の横浜F・マリノス戦において、MF金子拓郎が試合中に審判員に対して不適切な行為をし、退場処分を受けた件について、Jリーグ規律委員会より裁定が下ったと発表した。28歳の金子はこの試合。ホームの横浜FMが4-0とリードして迎えたハーフタイムに投入されると、後半アディショナルタイム、プレーが切れた際に目の前にいた副審を手で押してしまい、一発退場に。その懲罰とし