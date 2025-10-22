本選手は、9月13日東京ドームで行われた対阪神25回戦、9対10で迎えた 9 回裏、一死二、三塁の場面で、乱打戦に終止符を打つ逆転のサヨナラ 2 点安打を放った。読売は初回に3点の先制を許すも、その裏に中山選手の満塁本塁打で逆転に成功。3回裏には岸田選手の2点本塁打でリードを広げるも、5回表に阪神の猛攻で7点を奪われ、6対10の苦しい展開に。7回裏に打線がつながり3点を返し、9対10で試合は9回裏を迎えました。四球、安打、犠