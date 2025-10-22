おととし、宇都宮市で時速160キロの車に追突され、男性が死亡した事故。車を運転していた男は、保釈中にバイクを無免許で運転したとして追起訴されていますが、宇都宮地裁が男の保釈を取り消したことが分かりました。おととし2月、宇都宮市の国道をバイクで走っていた佐々木一匡さん（当時63）が時速160キロで走る乗用車に追突され、死亡しました。車を運転していた石田颯汰被告（22）は当初、過失運転致死の罪で起訴されましたが