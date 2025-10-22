モバイルバッテリーなど、およそ52万台の自主回収を発表した「アンカー・ジャパン」に対し、経済産業省が行政指導を行いました。【写真を見る】モバイルバッテリー「Anker」の日本法人に行政指導経済産業省が国内販売製品の総点検などを求めるアンカー・ジャパンは中国の生産工場で異物が混入し、発火する可能性があるとして、2022年12月から今月までに販売したモバイルバッテリーとスピーカーの4製品、およそ52万台の回収を呼び