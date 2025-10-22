俳優の間瀬翔太が21日に自身のアメブロを更新。危うく引っかかりかけた詐欺についてつづった。【画像】“高卒認定試験”合格証書を手にした間瀬翔太間瀬は「危うく引っかかりかけた詐欺」というタイトルでブログを更新。「先日ランチをしていた時に、ふとスマホを見ると知らない電話番号からの着信と留守番電話が一件」とつづり、「+1（844）」という謎の電話番号から着信・留守番電話があったことを報告した。「関西とか沖