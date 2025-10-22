お笑いコンビ・ウエストランドの河本太（４１）が２２日、都内の岡山県アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」で行われた「『新橋岡山デニムストリート』記者発表会」に出席した。高品質で知られる同県のデニム製品を期間限定で展示、販売を行う。コンビで岡山県出身のウエストランドがＰＲ大使に任命されたが、井口浩之（４２）はインフルエンザのため欠席となった。河本は、登壇するなり「不安です…。皆さんも不安