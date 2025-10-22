【モデルプレス＝2025/10/22】元HKT48でタレントの朝長美桜が10月21日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムスから美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。【写真】48出身27歳「上品な色っぽさ」美脚透ける黒タイツ姿◆朝長美桜、タイツに透けた美脚公開朝長は「今季は沢山ミニ丈を履きたいと思って、大人可愛く着れるコーデを模索中 やっっとジャケットが着れる季節になって嬉しいね」と綴り、薄い茶色のジャケットに、黒のミニ