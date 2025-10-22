俳優イ・ジョンジェを名乗ったロマンス詐欺グループに、50代の女性が5億ウォン（約5000万円）をだまし取られた。【写真】真剣交際…イ・ジョンジェの恋人は“財閥グループ”副会長最近では俳優イ・イギョンの私生活に関する虚偽の噂がAIによってでっち上げられた事件もあり、より一層の注意が求められている。10月21日、JTBCの報道によると、慶尚南道に住むAさんは今年4月、イ・ジョンジェを名乗る正体不明の人物からTikTokメッセ