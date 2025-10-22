全長4m以下の小型ボディにパワフルな1リッターターボ搭載！日産の中東法人は2025年9月16日、同地域のSUVラインナップを拡充する新たな一手として、コンパクトSUV「マグナイト」の導入を正式に発表しました。これまで中東市場では、フラッグシップの「パトロール」から「キックス」に至るまで幅広いSUVを展開してきた日産ですが、そこにマグナイトを加えることで、これまでとは異なる新たな顧客層の獲得を目指す考えです。内装