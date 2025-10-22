俳優の高橋克典が１６歳の息子とともにスキーシーズンに向けた準備を行う様子を公開した。「シーズン準備」と題して、２２日までにブログを更新すると、助手席に座る息子の姿とともに「よだれが出そうな中国キャンプが組まれているのに、学校の用事と重なったからと涙を飲んで」とつづり、息子が海外でのスキー合宿に参加できなかったことを明かした。「でもできる範囲で精一杯」と前向きな言葉を添え、「インソール屋さん？ブ