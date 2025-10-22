ペイントレスラーの元祖として日米で活躍したザ・グレート・カブキさん（７７歳、本名・米良明久）が営んできた居酒屋「ＢＩＧＤＡＤＤＹ酒場かぶきうぃずふぁみりぃ」（東京・文京区春日）が、１８日に完全閉店し、展示品がオークションにかけられることになった。１９９８年１１月１８日に飯田橋で「串焼きちゃんこかぶき」をオープン。２０１６年３月２１日に現店舗に移転。妻の米良安子さんと二人三脚で、ちゃ