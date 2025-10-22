【トランスフォーマー：「エイジ・オブ・ザ・プライム」、「スタジオシリーズ」新商品】 近日予約開始 タカラトミーは、変形玩具「トランスフォーマー」より「エイジ・オブ・ザ・プライム」、「スタジオシリーズ」の新商品を近日予約受付を開始する。 「エイジ・オブ・ザ・プライム」は「13人のプライム」を中心に展開されているシリーズで