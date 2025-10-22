2025年9月25日から28日にかけて幕張メッセで開催された「東京ゲームショウ2025」では、各社ブースで個性豊かな携帯ゲーム機がお披露目されました。この記事では、特に注目したい新製品をピックアップしてご紹介します。変形する2画面搭載の変態端末「ONEXSUGAR SUGAR 1」OneXPlayerブースでは、天空が11月下旬に国内正規版を発売予定のAndroidゲーム機「ONEXSUGAR SUGAR 1」を出展。発表してすぐ2画面変形ギミックが話題を呼んだ“