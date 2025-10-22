1984年にセキグチから誕生し、今でもファンが多い昭和生まれのキャラクター「カッパのキューキュー」。どこか懐かしさを感じる姿を忠実にリニューアル復刻して発売される。＞＞＞復刻されたキューキューアイテムをチェック！（写真12点）「カッパのキューキュー」は1984年（昭和59年）に生まれたセキグチオリジナルのぬいぐるみで、「COMICALS（コミカルズ）」というキャラクターシリーズの中の1つ。コミカルズは名前の通り、ちょ