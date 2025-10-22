上昇が続いていた金の価格が急落しています。金の価格の国際指標となっているニューヨーク先物の中心限月12月物は、前日比5.7％安の1トロイオンス＝4109.1ドルとなりました。これは、2013年以来の大幅な下落率です。この流れを受け、国内の取引価格も大きく値下がりし、田中貴金属工業が22日朝、公表した金1グラムあたりの小売価格は前日より1540円安い2万1830円となりました。金の価格は8月以降、急上昇していて、国内の小売価格