就任記者会見で発言する城内経済財政相＝22日午前、東京都千代田区城内実経済財政担当相は22日、就任後初めての記者会見を開き、高市早苗首相が重視する経済成長の実現に向け、企業の賃上げを引き続き政府として支援する考えを示した。城内氏は中小企業による価格転嫁や人材投資の後押しを通じ「新たな成長の芽を育てる」と強調した。城内氏は経済産業相に就任した赤沢亮正氏から、各種経済対策の分野を引き継いだ。来年の春闘