日本ハムは２２日、石川直也投手、福田俊投手、育成選手の山本晃大投手、平田大樹外野手の４人に戦力外通告を行った。石川は２０１４年度ドラフト４位で入団。リリーフとして１８年に５２試合登板、１９セーブをマークするなど才能を開花させた。翌１９年にはキャリアハイとなる６０試合登板を達成。だが右肘のトミー・ジョン手術を受けるなど故障に悩まされ、近年は登板試合数が減少。今季は１軍登板無しに終わっていた。「