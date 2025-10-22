21日午前、美郷町の認定こども園の近くでクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと21日午前8時50分ごろ、散歩をしていた60代の男性が美郷町飯詰字北中島の出川の堤防にいる1頭のクマを目撃しました。クマの体長は約1.2メートルで、目撃された現場から100メートルほどの場所には仙南すこやか園があります。警察が注意を呼びかけています。