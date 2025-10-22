私はミナ（30歳）。大らかで頼もしい恋人のショウタ（32歳）とは、友人たちとのバーベキューの場で知り合いました。私たちは結婚を意識するようになり、このたびお互いの両親に会ってもらうことにしました。場所はちょっといいイタリアンレストランです。ショウタは有名な企業に勤めているエリートで、いたって常識的な人。ご両親も同じような感覚の方々で、それなりにきちんとした服装で来るはずだと思っていましたが……？当日。