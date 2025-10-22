間に挟まれちょこん東京、パリ五輪で2大会連続銀に輝いた卓球女子日本代表が両横綱を従えた3ショットを公開し、反響を呼んでいる。大相撲ロンドン公演を観戦したのは平野美宇。「伝統のあるロイヤル・アルバート・ホールで日本の伝統である大相撲を観ることができ、感激でした」と書き込み、会場の様子などをアップ。「そして横綱・大の里さんと豊昇龍さんとお写真を撮っていただきましたありがとうございました」とつづり