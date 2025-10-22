¥í¥Ã¥¯¤ÊÈ±·Á¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÂ©»Ò²í³Ú»Õ¤ÎÅìµ·½¨¼ù(66)¤¬°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ÎÄ¹ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ÎÀã¤¬Ã«ÂçÄÍ±Ø¶á¤¯¤Î¹Ô¤­¤Ä¤±¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÎ¶¤Î¿À¡×¡£Åìµ·¤¬?¤Á¤Ã¤Á?¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÄ¹ÃË¡¦Åµ¿Æ(18)¤È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÆÃ¤ËÀÖ¥é¡¼¥á¥ó¤¬Âç¹¥¤­¡ªñ­»Ò¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡ªÂØ¤¨¶Ì¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤¬ÌµÎÁ¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¡ª