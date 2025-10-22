¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¼¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡×¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤¬³«ÊüÅª¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈ¬¥ö³Ù¤è¤ê¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢Ä¹Ìî¡¦»³ÍüÎ¾¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÈ¬¥ö³Ù¤Ç»£¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÀî¾åËã°á»Ò(59)¡£±ó¤¯ÉÙ»Î»³¤òË¾¤à¹â¸¶¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¹­¤²¤ÆÊÒÂ­Î©¤Á¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤ê¡Ä¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼