工事が続けられている広島駅の北口と東区の温品を結ぶ広島高速５号線で、橋桁を架ける工事が公開されました。 広島市東区温品では仁保から温品を結ぶ高速２号と、新たに建設中で広島駅までつながる高速５号の連結工事が進められており、完成すれば山陽道と接続します。 このうち、川と道路をまたぐ部分では、クレーンの設置が難しいことから、橋脚の上で組み立てた橋桁を押し出すようにして架ける工事が行われました。 現