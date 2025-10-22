9月の中古クラブランキングのFW部門では、ピンの『G430 MAX』が5カ月連続で1位を獲得。3位にも『G425 MAX』が入るなど、ピン人気が継続中だ。ゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也氏と現在のトレンドをチェック。【写真】中古FWの人気トップ10は7本がテーラーメイド！1・3位がピンの名器他を寄せ付けない強さを見せるのが、ピンの2022年モデル『G430 MAX』だ。なんと5カ月連続で1位を獲得、販売価格は30,000円か