２３日が告示となる広島県知事選挙への投票を呼び掛ける看板が設置されました。 ２２日、広島県庁前に広島県知事選挙の啓発用看板が設置されました。 啓発看板には１１月９日の投開票日に語呂合わせしたキャッチフレーズ「ひとりひとりの声届く」が書かれており、メインキャラクターには保育園や幼稚園などで楽曲が使用される音楽ユニット「ケロポンズ」が起用されています。 県選管によりますと４年前に行われた県