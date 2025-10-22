フロリダ州パームビーチ郡の大陪審は、『ニクラス・カンパニーズ』に対し、メジャー通算18勝を誇るジャック・ニクラス（米国）への損害賠償として5000万ドル（約75億円）の支払いを命じた。〈写真〉時代を先取り！帝王ニクラスはシャットフェースを駆使していたニクラスは2023年、同社の会長ハワード・ミルスタイン氏、役員のアンドリュー・オブライエン氏、およびニクラス・カンパニーズを相手取り、「名誉毀損」の訴訟を起こし