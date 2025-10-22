コメ農家に侵入し、白米約500gを盗んだとして、農家の手伝いだった40歳の男が逮捕されました。 警察の調べに対し、男は「お金がなく食べるために盗んだ」と容疑を認めているということです。 住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、熊本県宇城市松橋町に住む無職の男（40）です。 男は今年7月29日から30日の間に、宇城市小川町でコメ農家を営む69歳の男性の家に侵入し、台所にあった30kgの米袋から白米約500g（時価500円相当）