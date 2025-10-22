参院議員の泉房穂氏が２２日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」に生出演。前日に行われた首相指名選挙で、泉氏は会派を組んでいる立憲民主・野田代表ではなく、チームみらいの安野貴博氏に票を投じていたことについて説明した。須田慎一郎氏が「泉さん、不可解な行動を取った。野田さんに入れると思いきや、安野さんに入れてしまう。会派を組んでいるのになんで立憲の野田さんにいれないんだってプチ炎上している」